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        Rekabet Kurulu'ndan Trendyol'a idari para cezası

        Rekabet Kurulu'nun DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ'nin (Trendyol) hakkında yürüttüğü rekabet soruşturmasının tamamlandığı açıklandı. Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada Trendyol'a idari para cezası verilmesine karar verildiği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 11:49
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        Trendyol'a idari para cezası verildi
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        DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ’nin (TRENDYOL) çevrim içi pazaryeri pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla Rekabet Kurulunun 23.09.2021 tarih ve 21-44/650-M sayılı kararıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "26.07.2023 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; TRENDYOL’un algoritmaya müdahale ederek ve pazaryerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak kendi perakende faaliyetine haksız olarak avantaj sağladığı, bu eylemlerinin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği değerlendirilerek adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi" ifadelerine yer verildi.

        RAKİPLERİN FAALİYETLERİNİ ZORLAYICI EYLEMLER

        Rekabet Kurulu'nun Trendyol ile ilgili aldığı kararların ayrıntısında, "Soruşturma sürecinde pazardaki rekabeti tesisen, Trendyol’un rakiplerine kıyasla oldukça yüksek düzeyde seyreden reklam harcamaları pazaryeri faaliyeti kapsamında elde ettiği gelirlerinin yalnızca belirli bir oranıyla sınırlanmıştır. Ayrıca Trendyol’da faaliyet gösteren satıcıların rakip platformlarda da faaliyet gösterebilmesi ve Trendyol’un kendisinin de satıcı olarak faaliyet gösterdiği platformunda diğer satıcılara adil olmayan iş koşullarını dayatmaması kapsamında gerekli tedbirleri alması sağlanmıştır. Ayrıca Rekabet Kurulu tarafından soruşturma neticesinde alınan karar ile Trendyol'un çok kategorili e-pazaryeri pazarında hâkim durumda olduğuna, Trendyol'un algoritmaya müdahale ederek ve pazaryerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak kendi perakende faaliyetine haksız olarak avantaj sağladığına, bu eylemlerinin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğuna hükmedilmiştir.

        Pazaryeri faaliyetinden elde edilen ve üretilen/türetilen her türlü verinin, perakende faaliyetine ilişkin özel markalı ürünler (Private Label) için kullanımından kaçınması ve bunu teminen gerekli her türlü teknik, idari ve organizasyonel tedbirleri almasına hükmedilmiştir" açıklaması yapıldı.

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