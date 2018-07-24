Rekabet Kurulu Trendyol’un satışını onayladı

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yayımlanan kararına göre, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.´nin tek kontrolünün Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited tarafından devralınması işlemi onaylandı.

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