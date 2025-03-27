Rekabet Kurumu kırmızı et sektörüne inceleme başlattı

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kurumun kırmızı et sektörüne yönelik yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son zamanlarda söz konusu sektördeki teşebbüslerin ürün fiyatlarını birlikte tespit ettiklerine, aralarında anlaşarak fiyatları yükselttiklerine veya arzı kısıtladıklarına ilişkin çok sayıda şikayet ve ihbar aldıklarına dikkati çeken Küle, "Kırmızı et sektörüne ilişkin eş anlı çok sayıda inceleme yürütüyoruz ve bu konuda elimizde önemli bulgular var" diye konuştu.

REKABETİ İHLAL EDEN TEŞEBBÜSLERE CİROLARININ YÜZDE 10'U TUTARINDA İDARİ PARA CEZASI

Küle, incelemelerine rağmen sektörde ihlali sürdüren teşebbüslere yönelik uyarıda bulunarak, "Rekabeti ihlal eden teşebbüslere kanunumuzun Rekabet Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak cirolarının yüzde 10'u tutarında idari para cezası vereceğiz. Nitekim 2023'te sektörün önde gelen bir firmasına önemli para cezası tesis ettiğimizi hatırlatırım" ifadelerini kullandı.

Amaçlarının, vatandaşın daha uygun fiyata, daha kaliteli ürünlere ulaşmasının temin edilmesi olduğuna dikkati çeken Küle, tüketicinin refahı konu olduğunda kırmızı et alanının kendileri için pek çok açıdan kritik sektör olduğunu söyledi.