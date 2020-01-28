Reuters

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan 23 Ocak tarihli karar metninde Allianz Sigorta, Dubai Starr Sigorta, Ergo Sigorta, Eureko Sigorta ve Sompo Japan Sigorta'ya 2018 gelirlerinin belirli oranlarında ceza verildiği ifade edildi, ancak parasal tutarlar belirtilmedi. Şirketler kararı temyiz edebilecekler.

Aksigorta , Axa Sigorta ve Zurich Sigorta'nın ise kanunu ihlal etmediği belirlendi. Rekabet Kurumu Eureko Sigorta'ya 2018 gelirlerinin yüzde 0.8'i, Allianz Sigorta ve Dubai Starr Sigorta'ya yüzde 0.3'ü, Ergo'yu satın alan HDI Sigorta'ya Ergo Sigorta'nın gelirlerinin yüzde 0.2'si ve Sompo Japan Sigorta'ya gelirlerinin yüzde 0.2'si tutarında idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumu soruşturmasından ayrı olarak iki banka da sigortacılık mevzuatına aykırı davrandıkları gerekçesiyle dün Hazine tarafından toplam 282 milyon lira para cezasına çarptırılmıştı.