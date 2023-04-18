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Rekabet Kurumu'ndan dijital pazarlar açıklaması

Rekabet Kurumu, "Dijital Pazarlardaki Dönüşüm" başlıklı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Dijital pazarlar, geleneksel pazarlardan farklı ve karmaşık bir işleyişe sahiptir. Bu kapsamda yalnızca ülkemizde değil küresel ölçekte de dijital pazarların yapısına ve işleyişine uygun rekabetçi müdahalelerin neler olabileceği, yakın gelecekte rekabet hukuku ve politikasının nasıl şekillenebileceği sorularına yanıt aranmaktadır" ifadelerine yer verildi

Rekabet Kurumu'ndan dijital pazarlar açıklaması
HABERTURK.COM

Geçtiğimiz günlerde mobil ekosistemin yol açtığı muhtemel rekabetçi ve rekabet karşıtı etkilerin anlaşılması için soruşturma başlatıldığını vurgulayan Rekabet Kurumu, bugün dijital pazarlara ilişkin yeni bir açıklama yayınladı. Dijital Pazarlardaki Dönüşüm başlıklı bu açıklamada gelişen internet dünyasına yönelik birçok bilgiye ve içeriğe yer verildi.

"REKABET HUKUKUNUN NASIL ŞEKİLLENEBİLECEĞİNE YANIT ARANIYOR"

İnternet kullanımındaki artış ve teknolojik gelişmelerin hızı, tüm dünyada teşebbüslerin iş yapma modellerini ve çalışma prensiplerini derinden etkilediği belirtilen açıklamada,

"Yaşanan bu dönüşüm dijital pazarlardaki tüketici tercihlerini de yeniden şekillendirmiştir. Dijital pazarlar, geleneksel iş modellerinden ayrılan ve rekabet hukuku uygulamasına meydan okuyan birçok özelliğiyle, artan oranda rekabet otoritelerinin merceğine girmekte, sıklıkla incelemelere konu olmaktadır. Bu kapsamda yalnızca ülkemizde değil küresel ölçekte de dijital pazarların yapısına ve işleyişine uygun rekabetçi müdahalelerin neler olabileceği, yakın gelecekte rekabet hukuku ve politikasının nasıl şekillenebileceği sorularına yanıt aranmaktadır" denildi.

"PAZAR GÜCÜNE SAHİP ŞİRKETLER MERCEK ALTINDA"

Açıklamada özetle, "İnternet ve beraberindeki hızlı teknolojik gelişmeler, tüm dünyada şirketlerin iş yapma modellerini ve çalışma prensiplerini değiştirmektedir. Buna bağlı olarak çevrim içi mecralardaki tüketici tercihleri de yeniden şekillenmektedir. Dijital pazarlar, geleneksel pazarlardan farklı ve karmaşık bir işleyişe sahiptir. Son yıllarda rekabet otoriteleri çevrim içi pazarlarda faaliyet gösteren özellikle pazar gücüne sahip yerleşik şirketleri yoğun bir şekilde mercek altına almaktadır" ifadelerine yer verildi.

"DİJİTAL PAZARLARIN REKABETÇİ YAPISININ ETKİLENME RİSKİ VAR"

Açıklamanın devamında ise Rekabet Kurumu, "Ülkemiz nüfusu bakımından internet kullanıcı sayısının ve internette geçirilen sürenin giderek artıyor olması da, bu kullanıcıların dijital pazarlarda faaliyette bulunan teşebbüsler ile günlük hayatın her noktasında yoğun bir şekilde karşılaşmalarına yol açmakta, bu da söz konusu teknoloji teşebbüslerinin rekabeti sınırlayan ve/veya sınırlayabilecek eylemlerinden tüketicilerin/kullanıcıların daha fazla etkilenmelerine neden olabilmektedir. Tüketiciler üzerindeki olası etkilere ek olarak, yatırımların, inovasyon güdüsünün ve dijital pazarların rekabetçi yapısının da bu eylemlerden olumsuz etkilenme riski doğmaktadır" denildi.

YENİ YOL HARİTASI ÇİZİLİYOR

Bunlara ek olarak Kurum, "Uygulamada karşılaşılan zorlukları azaltmak ve dijital pazarları daha rekabetçi olarak koruyabilmek amacıyla Türk rekabet hukukunun dijital pazarlardaki uygulamalarına, bu pazarlar özelindeki zorluklara ve ihtiyaç duyulan politika değişikliklerine ilişkin olarak Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen çalışma nihai halini almıştır. Dijital pazarlarda tüketicilerden büyük teknoloji şirketlerine kadar birçok paydaşı ilgilendiren ve geleceğe dönük bir yol haritası oluşturmayı hedefleyen bu çalışmanın kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilmiştir. Çalışma sayesinde Rekabet Kurumunun dijital pazarlara bakış açısını, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki mevcut hukuki araçları ile yakın geleceğe ilişkin hedeflerini ve vizyonunu görmek mümkün hale gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

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