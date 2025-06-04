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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Rekabet Kurumu'ndan yedi tohum firmasına soruşturma - Alışveriş Haberleri

        Rekabet Kurumu'ndan yedi tohum firmasına soruşturma

        Rekabet Kurulu, tarla bitkileri tohumları pazarında faaliyet gösteren 7 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 12:19 Güncelleme: 04.06.2025 - 12:19
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        Rekabet Kurumu'ndan yedi tohum firmasına soruşturma
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        Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7 teşebbüs hakkında, "rekabet açısından önemli olabilecek bilgileri birbirleriyle değiştirmek suretiyle rekabeti sınırlayıcı eylemlerde bulunarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri" iddiasına yönelik başlatılan ön araştırma karara bağlandı.

        Bu doğrultuda, fiyat listelerinin, üretim planlarının ve üreticilere yapılacak ödeme bilgilerinin rakipler arasında paylaşıldığı iddialarıyla tarla bitkileri tohumları pazarında faaliyet gösteren Corteva Turkey Tohumculuk, KWS Türk Tarım, Limagrain Tohum, May-Agro Tohumculuk, Monsanto Gıda ve Tarım, Polen Tohumculuk ve Syngenta Tarım hakkında Kurulca soruşturma açıldı.

        Duyuruda, 7 Kasım 2024 tarihli kararla açılan hibrit endüstriyel kornişon tohumu ve hibrit sebze ve meyve tohumları pazarlarındaki soruşturmanın da devam ettiği bilgisi verildi.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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