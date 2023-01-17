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Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerinin onaylanmasını kararlaştırdı. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, CIP, genel havacılık terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanarak devredilmesine dair özelleştirme işlemi ile TAV Havalimanları Holding AŞ tarafından devralınmasına izin verildi.

Akın Çorap Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu tarafından Aydınlı Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı işleminin kapsamda olmadığı kararlaştırıldı.

Turan Teknoloji AŞ'nin bir kısım hissesinin emisyon primli sermaye artırımı yoluyla Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.