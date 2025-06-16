Reklam oyuncusu 11. kattan düşüp öldü!
Mardin'in Artuklu ilçesinde binanın 11'inci katından düşen üniversite öğrencisi ve reklam oyuncusu 30 yaşındaki Abdullah Cevheroğlu, hayatını kaybetti. Cevheroğlu'nun cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Mardin'de yürek yakan olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Nur Mahallesi’ndeki Elbeyli Sitesi’nde meydana geldi.
11. KATTAN DÜŞTÜ
Birçok reklam filminde oynayan Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Abdullah Cevheroğlu (30), henüz bilinmeyen nedenle sitedeki bir apartmanın 11’inci katından düştü.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Cevheroğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Abdullah Cevheroğlu'nun cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.