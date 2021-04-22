Renault ilk çeyrekte satışlarını artırdı

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Renault Grubu, 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre grup, 2021'in ilk çeyreğinde 2020'nin ilk çeyreğine kıyasla yüzde 1.1 artışla 665 bin 38 adet araç satışı gerçekleştirdi.

Grubun 2021 ilk çeyreğinde cirosunun yüzde 1.1 oranında azaldığı ve 10 milyar euro civarına gerilediği açıklandı. Grubun otomotiv faaliyet karı ise 8.6 milyar euro ile stabil kaldı.

Yapılan açıklamaya göre, Renault markasının 2021'in ilk çeyreğindeki satışları yüzde 1.3 artışla 433 bin 662 adede yükseldi. Bu dönemde Renault’nun Avrupa'daki piyasa payı, hafif ticari araç pazarının desteğiyle yüzde 3.9 büyüme gösterdi. Renault markalı araç satışlarının yüzde 2.7 artış göstererek 250 bin 163 adede ulaştığı da kaydedildi. Avrupa binek araç pazarında, elektrikli ve elektrik destekli Renault modellerinin ise araç tescillerinin yüzde 23'ünü oluşturduğu kaydedildi.

Grup bünyesindeki markalardan Dacia, yılın ilk çeyreğinde satışlarını yüzde 10.2 artırarak 121 bin 231 adede taşıdı. Lada ise Rusya pazarında yüzde 5.4 büyüdü ve Ocak-Mart döneminde 90 bin 472 araç sattı.

2021'in ilk 3 ayında Türkiye Renault Grubu'nun en büyük 7'inci pazarı oldu. Grup bu dönemde Türkiye'de 28 bin 857 adet araç satarak yüzde 14.5 pazar payı elde etti.