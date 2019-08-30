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HaberlerOtomobil

Renault Megane satış fiyatı ne kadar? 2019 Renault fiyat listesi

Renault Megane'nin satış fiyatı merak ediliyor. Hem yakıt hem de fiyat konusunda öne çıkan Renault Megane tercih sebebi oluyor. Birden çok donanım seçeneği ile bayilerde yerini alan model, hem otomatik hem de manuel şanzıman ile tercih edilebiliyor. Renault Megane satış fiyatı ne kadar? 2019 Renault fiyat listesi

Renault Megane

Otomotiv sektöründe değişen şartlara uyum sağlamak için, markalar fiyatlarını sürekli güncellemek durumunda kalıyor.  Durum böyle olunca da, tüketicinin karşısına günden güne değişen fiyatlar çıkıyor.

Bu markalardan Renault'un Megane modelinin satış fiyatı 116 bin 550 TL'den başlıyor.

2019 Model
Tavsiye Edilen 
Anahtar Teslim Liste Fiyatı
Touch 1.3 Tce 140 bg149.700 ₺
Touch 1.3 Tce EDC 140 bg159.700 ₺
Icon 1.3 Tce EDC 140 bg170.800 ₺

 

SEDAN 2019 Model
Tavsiye Edilen 
Anahtar Teslim Liste Fiyatı
Joy 1.6 16V 115 bg116.550 ₺
Joy 1.5 dCi 90 bg160.250 ₺
Joy Plus 1.5 dCi 90 bg163.050 ₺
Joy 1.5 dCi EDC 110 bg163.100 ₺
Joy Plus 1.5 dCi EDC 110 bg165.900 ₺
Touch 1.2 Tce EDC 130 bg158.600 ₺
Touch 1.5 dCi 110 bg167.700 ₺
Touch 1.5 dCi EDC 110 bg167.700 ₺
Icon 1.2 Tce EDC 130 bg167.750 ₺
Icon 1.5 dCi 110 bg180.300 ₺
Icon 1.5 dCi EDC 110 bg180.300 ₺

Birden çok donanım seçeneği ile bayilerde yerini alan model, hem otomatik hem de manuel şanzıman ile tercih edilebiliyor.

Megane'nın benzinli ve dizel motor seçenekleri bulunuyor. 

Renault'un bir diğer modeli Clio ise 90 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

2019 Model
Tavsiye Edilen 
Anahtar Teslim Liste Fiyatı
Joy 0.9 TCe 90 bg90.900 ₺
Joy 1.2 75 bg90.900 ₺
Joy 1.2 TCe EDC 120 bg128.100 ₺
Joy 1.5 dCi 75 bg118.500 ₺
Touch 1.2 TCe EDC 120 bg132.550 ₺
Touch 1.5 dCi 90 bg138.050 ₺
Touch 1.5 dCi EDC 90 bg145.800 ₺
Icon 1.2 TCe EDC 120 bg137.000 ₺
Icon 1.5 dCi 90 bg142.500 ₺
Icon 1.5 dCi EDC 90 bg150.250 ₺

PAZAR DARALDI

Döviz piyasalarındaki hareketlilik otomobillerin etiket fiyatlarını günden güne değiştiriyor. Buna Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimlerindeki değişimlerde eklenince, tüketicinin karşısına aydan aya değişen fiyatlar çıkabiliyor.

Özellikle, son bir yıldır döviz kurlarında yaşanan değişimlerin vurduğu sektör ise, ÖTV indirimlerinin de Temmuz ayından itibaren devre dışı kalması ile zor günler geçiriyor.

Bu süreçte, satışlarını artırmayı ve pazar paylarını yükseltmeyi hedefleyen markalar ise bir takım kampanyalar ile tüketicinin aklını çelmeyi hedefliyor.

Fakat, tüm çabalara rağmen, 2 yıl önce 1 milyon adet seviyelerinde olan Türkiye otomotiv pazarının, 2019 yılında 350-400 bin adete gerilemesi bekleniyor.

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