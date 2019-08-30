Otomotiv sektöründe değişen şartlara uyum sağlamak için, markalar fiyatlarını sürekli güncellemek durumunda kalıyor. Durum böyle olunca da, tüketicinin karşısına günden güne değişen fiyatlar çıkıyor.
Bu markalardan Renault'un Megane modelinin satış fiyatı 116 bin 550 TL'den başlıyor.
|2019 Model
Tavsiye Edilen
Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Touch 1.3 Tce 140 bg
|149.700 ₺
|Touch 1.3 Tce EDC 140 bg
|159.700 ₺
|Icon 1.3 Tce EDC 140 bg
|170.800 ₺
|SEDAN 2019 Model
Tavsiye Edilen
Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Joy 1.6 16V 115 bg
|116.550 ₺
|Joy 1.5 dCi 90 bg
|160.250 ₺
|Joy Plus 1.5 dCi 90 bg
|163.050 ₺
|Joy 1.5 dCi EDC 110 bg
|163.100 ₺
|Joy Plus 1.5 dCi EDC 110 bg
|165.900 ₺
|Touch 1.2 Tce EDC 130 bg
|158.600 ₺
|Touch 1.5 dCi 110 bg
|167.700 ₺
|Touch 1.5 dCi EDC 110 bg
|167.700 ₺
|Icon 1.2 Tce EDC 130 bg
|167.750 ₺
|Icon 1.5 dCi 110 bg
|180.300 ₺
|Icon 1.5 dCi EDC 110 bg
|180.300 ₺
Birden çok donanım seçeneği ile bayilerde yerini alan model, hem otomatik hem de manuel şanzıman ile tercih edilebiliyor.
Megane'nın benzinli ve dizel motor seçenekleri bulunuyor.
Renault'un bir diğer modeli Clio ise 90 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.
|2019 Model
Tavsiye Edilen
Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Joy 0.9 TCe 90 bg
|90.900 ₺
|Joy 1.2 75 bg
|90.900 ₺
|Joy 1.2 TCe EDC 120 bg
|128.100 ₺
|Joy 1.5 dCi 75 bg
|118.500 ₺
|Touch 1.2 TCe EDC 120 bg
|132.550 ₺
|Touch 1.5 dCi 90 bg
|138.050 ₺
|Touch 1.5 dCi EDC 90 bg
|145.800 ₺
|Icon 1.2 TCe EDC 120 bg
|137.000 ₺
|Icon 1.5 dCi 90 bg
|142.500 ₺
|Icon 1.5 dCi EDC 90 bg
|150.250 ₺
PAZAR DARALDI
Döviz piyasalarındaki hareketlilik otomobillerin etiket fiyatlarını günden güne değiştiriyor. Buna Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimlerindeki değişimlerde eklenince, tüketicinin karşısına aydan aya değişen fiyatlar çıkabiliyor.
Özellikle, son bir yıldır döviz kurlarında yaşanan değişimlerin vurduğu sektör ise, ÖTV indirimlerinin de Temmuz ayından itibaren devre dışı kalması ile zor günler geçiriyor.
Bu süreçte, satışlarını artırmayı ve pazar paylarını yükseltmeyi hedefleyen markalar ise bir takım kampanyalar ile tüketicinin aklını çelmeyi hedefliyor.
Fakat, tüm çabalara rağmen, 2 yıl önce 1 milyon adet seviyelerinde olan Türkiye otomotiv pazarının, 2019 yılında 350-400 bin adete gerilemesi bekleniyor.
YORUMLAR