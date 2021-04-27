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Renault otomobillerinin hızını 180 km/s ile sınırlayacak

Gelecek planlarını açıklayan Renault, otomobillerinin hızını 180 km/s ile sınırlayacağını bildirdi. Renault'un hızı sınırlanan ilk modeli ise 2022'de yollara çıkacak Megane-E olacak. Ayrıca, Renault bünyesindeki Dacia modellerinin de hızı son 180 km/s ile sınırlanacak

Renault otomobillerinin hızını 180 km/s ile sınırlayacak
HABERTURK.COM

Fransız otomotiv üreticisi Renault, gelecekte tüm araçlarının son hızını 180 km/s ile sınırlandıracağını duyurdu. Markanın söz konusu kararı grup bünyesinde faaliyet gösteren Dacia'yı da kapsayacak. Renault'un hızı sınırlanmış ilk modeli ise 2022'de yollara çıkacak Megane-E olacak.

Ayrıca, yapılan açıklamaya göre Renault marka elektrikli araçların Avrupa'da 2025'e kadar satışların yüzde 65'ini, 2030'a kadar ise yüzde 90'ını oluşturmasını ve 2040 itibarıyla Avrupa'da, 2050 itibarıyla ise tüm dünyada sıfır karbon salınımı amaçlanıyor.

Renault Grubu CEO'su Luca de Meo, "Karbon ayak izini azaltma, ürettiğimiz araçları kullananların ve iş yerinde çalışanlarımızın güvenliği ve kapsayıcılık konusundaki kararlılığımız, stratejik hedeflerimizle örtüşürken değer yaratma amacımızı destekliyor. Bu taahhütler, grubumuzun dönüşümüne katkıda bulunurken misyonumuzu somut bir hale getiriyor" dedi.

Renault'un aldığı hız sınırı kararının benzerini daha önce İsveçli Volvo da duyurmuştu. Otomotiv endüstrisinde diğer markaların benzer kararları alıp almayacağı ise şimdilik belirsiz durumda.

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