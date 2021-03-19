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Renault Grubu, elektrikli araçların bataryaları ile ilgili yeni bir işbirliği duyurdu. Veolia ve Solvay ile birlikte gerçekleştirilen iş birliğinin, Avrupa’da elektrikli araç bataryası metallerinin üretim döngüsünü kapalı döngü geri dönüşüm yoluyla finanse etmeyi amaçladığı kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, Solvay batarya metallerinin kurtarılması alanındaki uzmanlığı, Veolia ise lityum iyon pillerin hidrometalurjik yolla parçalanması ve hidrometalurjik süreçlerle geri dönüştürülmesi alanında 10 yıllık deneyime sahip.

Verilen bilgiye göre, 2020 yılında dünya çapında sayıları 10 milyonu bulan elektrikli araç sayısının 2030 itibariyle 100 milyonu aşması bekleniyor. Bu doğrultuda, batarya metallerinin belirli bir sorumluluk kapsamında tedarik edilmesi stratejik önem taşıyor.

Üçlü konsorsiyum, kobalt, nikel ve lityum gibi stratejik batarya metalleri için güvenilir ve sürdürülebilir bir tedarik kaynağı oluşturmayı hedefliyor. Şirketler bu hedefe kullanım ömrünün sonuna gelmiş araç akülerinin toplanmasından ayrıştırılmasına, metal çıkarılmasından saflaştırmaya varıncaya kadar değer zincirinin her adımına kendi uzmanlıklarıyla katkı sunarak ve mevcut mekanik ve hidrometalurjik batarya geri dönüşüm süreçlerini zenginleştirerek ulaşmayı planlıyor.

Solvay ve Veolia şirketlerinin ortak inovatif teknolojisi sayesinde, daha önce yalnızca metalürjik uygulamalara uygun şekilde geri dönüşümü sağlanan stratejik metaller çıkartılarak, yeni bataryalarda kullanıma hazır yüksek saflıktaki metaller olarak saflaştırılabilecek. Bu kapalı döngü sayesinde gelecekteki elektrikli araç bataryalarının çevresel ayak izi azaltılmış olacak.

Üç ortak ayrıca, Fransa’da endüstriyel süreç öncesinde kullanım ömrünün sonuna gelmiş elektrikli araç bataryası metallerinin saflaştırıldığı bir deneme tesisinin kurulmasını da içeren deneysel aşamaya aktif olarak katılıyor.

İşbirliği hakkında konuşan Renault Grubu CEO’su Luca De Meo, "Elektrikli mobilite sektörü büyürken, stratejik akü metalleri için sürdürülebilir bir tedarik sistemi oluşturmak amacıyla, inovatif ve düşük karbonlu akü geri dönüşüm çözümleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Birlikte, batarya malzemeleri pazarında rekabetçi bir konum elde etmek ve çekirdek işletmelerimizin ötesinde değer yaratmak için, Avrupa’daki tüm elektrikli araç değer zincirindeki etkinliğimizi artıracağız” dedi.