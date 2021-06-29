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Fransız otomotiv üreticisi Renault Grubu ve STMicroelectronics elektrikli araçlar üzerine işbirliğine gitti. İki şirketin stratejik ortaklığı çerçevesinde STMicroelectronics'in, Renault Grubu için batarya elektrikli ve hibrit araçların güç elektroniği sistemlerine yönelik ürün ve çözümler tasarlayacağı, geliştireceği, üreteceği ve tedarik edeceği kaydedildi.

İşbirliği kapsamında geliştirilecek ürün ve çözümlerin, güç kayıplarını azaltıp, verimliliği artırarak elektrikli araçların sürüş menzilini ve şarj sürelerini iyileştireceği açıklandı. Böylece daha düşük pil maliyetleri, şarj başına daha fazla kilometre, daha kısa şarj süresi ve daha düşük kullanıcı maliyeti olmak üzere bir dizi avantaj elde edilmesi hedefleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, 2 şirket, Renault Grubu’nun STMicroelectronics’e ait geniş bant aralıklı yarı iletken teknoloji ve ürünlerini kullanan elektrikli ve hibrit araçlara yönelik uygulamalarının, güç performansını iyileştirmek amacıyla birlikte çalışacak. STMicroelectronics'in, 2026-2030 yılları arasında güç modüllerinin ve transistörlerin yıllık kullanımı için garanti edilen adetleri sağlayacağı bildirildi.

İşbirliği hakkında konuşan Renault Grubu CEO’su Luca de Meo, "Bu ortaklık, boşa harcanan enerjiyi yüzde 45 ve elektrikli güç-aktarma sistem maliyetini yüzde 30 azaltmaya yardımcı olacak önemli bileşenlerin gelecekteki tedarik sürecini güvence altına alıyor. Ek olarak elektrikli araçları uygun fiyatlı, karlı ve popüler yapma hedefimizi gerçekleştirmemize yardımcı oluyor" dedi.