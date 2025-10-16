Habertürk
        RePie Portföy yatırım fonlarında yaklaşık 4 kat büyüdü

        RePie Portföy yatırım fonlarında yaklaşık 4 kat büyüdü

        Faizlerin gerilemesiyle birlikte yatırım fonlarına olan ilgi artarken, alternatif yatırım fonları alanında faaliyet gösteren RePie Portföy, menkul kıymet yatırım fonlarında da vites büyüttü. Toplam portföy büyüklüğü 2,5 milyar dolar olan şirket, menkul kıymet yatırım fonları portföyünü sene başından bu yana 85 milyon dolardan 290 milyon dolara, 3 buçuk katına çıkardı. RePie Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu "2026'da toplam portföyümüzü 3,5 milyar doların üzerine çıkarırken, farklı piyasa dinamiklerine göre yönettiğimiz menkul kıymet yatırım fonlarında 700 milyon dolar büyüklüğe ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

        Giriş: 16.10.2025 - 23:59 Güncelleme: 16.10.2025 - 23:59
        RePie, vites büyüttü
        ABD merkez bankasının faiz indirimine gitmesi ve yurt içinde de merkez bankasının faiz indirim sürecini başlatmasına paralel yatırımcı tercihlerinde değerli maden ve Eurobond fonlarına ilginin arttığı, bunun yanında Türk lirası cinsi fonlarda esnek stratejiye sahip değişken fonların güçlü alternatif olarak öne çıktığı bir döneme girildi.

        Türkiye’nin ilk ve en büyük alternatif portföy yönetim şirketi RePie Portföy, yıl başında genel müdürlük koltuğuna oturan Altuğ Dayıoğlu liderliğinde, dalgalı pazarda yatırımcı ilgisinin arttığı menkul kıymet yatırım fonlarında atağa geçti. Toplam portföy büyüklüğü 2,5 milyar dolara ulaşan şirket, menkul kıymet yatırım fonlarının büyüklüğünü yılbaşından bu yana 3 buçuk katına çıkardı.

        “Yatırımcımızın ihtiyacını, farklı varlık sınıflarına dengeli dağılımla ve disiplinli risk yönetimiyle karşılıyoruz” açıklamasını yapan RePie Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu, “Menkul kıymet yatırım fonlarında yakaladığımız ivme, bu yaklaşımın doğal sonucu. 2025 yılını menkul kıymet yatırım fonlarında yaklaşık 360 milyon dolar seviyesinde tamamlayıp 2026’da ise bu alanda 700 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Değişken ve serbest fonlarımız performansıyla portföyümüzün lokomotifi olmaya devam edecek. RTP kodlu 1. Serbest Fonumuzun son bir yılda yaklaşık yüzde 100 getiri sağlaması ve RIK kodlu değişken fonumuzun ise yüzde 70’e varan getirisi, stratejimizin somut yansıması. Altın ve döviz bazlı fonlarımız da dalgalı dönemlerde portföy dayanıklılığını artıran tamamlayıcı unsurlar oldu. Altındaki rekor rallisiyle birlikte altın fonumuzun son 1 yıllık getirisi yüzde 92’nin üzerine çıktı” dedi.

        HEDEF 3,5 MİLYAR DOLAR

        Geleceğin unicorn’larına ve büyük ölçekli gayrimenkul projelerine düşük tutarlarla yatırım yapmaya imkân tanıyan girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarında (GSYF ve GYF) büyüklük bugün 515 milyar lirayı aştı. GSYF ve GYF’lerin dahil olduğu alternatif yatırım fonu sektörünün öncüsü RePie Portföy, yüzde 15 payla bu kategoride lider konumda yer alıyor.

        2026’da GSYF ve GYF toplam Pazar büyüklüğünün 700 milyar liraya ulaşacağını öngördüklerini söyleyen Dayıoğlu, “2026 için hedefimiz, yönetilen varlık büyüklüğümüzü 3,5 milyar dolara çıkarmak. Bunun 1,35 milyar dolarını GSYF’ler oluşturacak. Orta vadede, yani 2028’e kadar ise 5 milyar dolarlık yönetilen varlık büyüklüğüne ulaşmayı planlıyoruz” dedi. RePie Portföy Genel Müdürü Dayıoğlu şunları söyledi: “Üç ana sektörümüzü enerji, dijital yatırım platformları ve konaklama olarak koruyoruz. Bununla birlikte, özellikle yapay zekâ ve otomasyon teknolojilerine ayrı önem veriyoruz. Makine öğrenmesi ile desteklenen otomasyon çözümlerinin, üretimden perakendeye kadar birçok sektörü dönüştüreceğine inanıyoruz. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde bu alanlarda da yatırım stratejimizi daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

        DOLAR BAZINDA 4 KAT GETİRİ

        RePie Portföy’ün şimdiye kadar 100’den fazla şirkete yatırım yaptığını açıklayan Dayıoğlu, son bir yıl içinde yaptıkları stratejik çıkışlarla yatırımcılarına önemli getiri sunduklarını kaydetti. Dayıoğlu, “Bu yıl Türkî cumhuriyetler odağında fintek çözümleri geliştiren Turan ve turizm ve konaklama alanında faaliyet gösteren TatildeKirala’dan tam çıkış yaptık. 2021 yılında yatırımını yaptığımız HST Tarım’dan dolar bazında yaklaşık 4 kat getiri ile çıkış sağladık” dedi.

        “2026’da sınırlı sayıda ama etkisi yüksek çıkış fırsatlarını yakından takip ediyoruz” diyen Dayıoğlu “Yol haritamız, şirketlerin ölçek, kârlılık ve pazar erişimi gibi metriklerde hedef seviyeye gelmesiyle uygun likidite mekanizmasını devreye almak üzerine kurulu. Bu kapsamda, yeni nesil geri dönüşüm şirketi ARF Bio’nun halka arzı için SPK onayının gelmesini beklerken, diğer yatırımlarımızda da her şirket için değer maksimizasyonu sağlayacak en doğru çözümü uyguluyoruz” açıklamasını yaptı.

        RePie Portföy’ün 2025 yılı yatırımları arasında, altın başta olmak üzere kıymetli madenler alanında dijital varlık geliştiricisi Goldtag ve geçtiğimiz günlerde fon yatırımında Türkiye’de ilk kez olarak yapay zeka temelli yatırım danışmanlığı hizmetini tanıtan Fonmap öne çıktı.

        2025’TE 8 PROJE GYF KURDU

        Eylül sonu itibarıyla portföyündeki 38 GYF ile binden fazla gayrimenkulü yatırımcılarla buluşturan RePie Portföy, 2025 yılında 8 yeni Proje GYF ile öne çıktı.

        Dayıoğlu, “Proje GYF’ler, konuta olan erişimi artıracak finansmanın sağlanmasında kritik bir rol oynuyor. Bu sene ihraç ettiğimiz fonlar arasında yer alan Göktürk Proje GYF bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Fonumuzun odağındaki bölgedeki konut projelerinde metrekare satış bedellerinin, İstanbul ortalamasının oldukça üzerinde seyretmesi, yatırımcı açısından hem kısa vadede yüksek likidite hem de uzun vadede güçlü bir değer artışı potansiyeli anlamına geliyor” açıklamasını yaptı.

        #alternatif yatırım fonları
        #repie
