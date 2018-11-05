Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) elektrik üretimindeki payının yakın dönemde yüzde 10 civarına yükselmesini beklediklerini belirterek, "Önümüzdeki hafta içinde bin megavatlık RES Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları'nın (YEKA) önlisans başvurusunu tamamlamış olacağız." dedi.
Yılmaz, Sheraton Otel'de düzenlenen 7. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de RES'lerin elektrikte toplam kurulu gücün yüzde 8'ini, üretimde ise yüzde 7'sini oluşturduğunu söyledi.
RES başvuruları için 47 adet bağlantı bölgesi genelinde 88 projeye 2 bin 950 megavat kapasite tahsis edildiğini dile getiren Yılmaz, bu kapsamda yapılan yarışmalarda kurulu gücü 2 bin 907 megavat olan 84 adet projeye ön lisans verildiğini aktardı.
Yılmaz, bunların dışında 789 megavat kapasiteli 20 adet ön lisansın daha bulunduğuna işaret ederek, "Yarışma yönteminin, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) bedelleri üzerinden eksiltme usulüne göre gerçekleştirilmesi sonucu, kapasite tahsis edilen 69 adet eksi teklif fiyatı vermiş projenin tamamının işletmeye girmesi halinde, YEKDEM portföyüne yıllık yaklaşık 125 milyon dolar, yani 10 yıllık 1 milyar 250 milyon dolar ödeme yapılmasını bekliyoruz." diye konuştu.
TEŞVİKLER KAPASİTEYİ ARTIRIYOR
Yılmaz, YEKDEM mekanizmasıyla sağlanan teşvik neticesinde Türkiye'nin RES kurulumlarında geçen yıl Avrupa'da üçüncü, dünyada sekizinci sırada yer aldığını belirtti.
Mevcut projelerle birlikte yakın dönemde alınacak ön lisans başvurularının bir kısmının da devreye girmesiyle RES'lerin elektrik üretimindeki payının yüzde 10'a yükseleceğini dile getiren Yılmaz, "Önümüzdeki hafta içinde bin megavatlık RES YEKA ön lisans başvurusunu tamamlamış olacağız" dedi.
Yılmaz, Türkiye'de rüzgar santrali kapasitenin bugün itibarıyla 238 ayrı tesisle toplam 6 bin 820 megavata ulaştığını kaydetti.
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