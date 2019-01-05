Reşat Gençtürk kimdir? sorusu 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala merak ediliyor. AK Parti İzmir Bornova Belediye Başkan Adaylığı için Reşat Gençtürk'ün ismi açıklandı. Peki, Reşat Gençtürk kimdir? İşte, Reşat Gençtürk'ün hayatı ve kariyerine dair detaylar haberimizde...

REŞAT GENÇTÜRK KİMDİR?

Reşat Gençtürk 1958 yılında eski Yugoslavya'da doğdu. Ailesiyle birlikte 1965 yılında da Türkiye'ye göç etti ve İzmir'in Çamdibi semtine yerleşti.

Öğrenim hayatına İzmir'de başlayarak Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tamamladı. 1995 yılında Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğini kurdu. Bu tarihten günümüze birçok sivil toplum kuruluşunda görev yapan Gençtürk, Bornovaspor başta olmak üzere birçok kulübün başkanlığını yaptı.

Reşat Gençtürk, evli ve iki çocuk babasıdır.

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