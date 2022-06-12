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Reshad Strik kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Reshad Strik Türkçe biliyor mu?

41 yaşındaki oyuncu ve sunucu Reshad Strik'in hayat hikayesi hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri durumunda bulunuyor. Bir süredir Türkiye'de yaşayan Reshad Strik'in aslen nereli olduğu ve biyografisi ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

Reshad Strik kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Reshad Strik Türkçe biliyor mu?

Hollywood'da birçok filmde rol alan ve bir süredir ülkemizde ikamet eden Reshad Strik, gündem olmaya devam ediyor. 1 yıl Türkçe dersleri alıp dilimizi öğrenen ve mesleğini ülkemizde sürdüren Reshad Strik'in hayat hikayesini derledik...

RESHAD STRIK KİMDİR?

Reshad Strik (d. 22 Haziran 1981, Canberra, Avustralya), Boşnak kökenli Avustralyalı aktördür.

Reshad Strik, 22 Haziran 1981 tarihinde Avustralya'nın Canberra şehrinde dünyaya geldi. Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Central Coast bölgesinde büyüyen Reshad Strik, genç iken sörf ve boks ile ilgileniyordu. Ulusal bir reklam filminde rol aldıktan sonra Avustralya Tiyatro ve Sanat Akademisi'ne katıldı. Mezun olduktan sonra ''Blue Heelers'' adında bir televizyon şovuna konuk oldu. ''Headland'' adlı dizinin yönetmenleri onu fark etti ve dizide ona bir rol verdi. Diziden sonra ABD'de, Los Angeles'ta çalışma fırsatı buldu.

Amerika’da ilk olarak “Tepenin Gözleri 2”de Mickey adlı bir Amerikalı askerini canlandırdı. Çok geçmeden ünlü şarkıcı Jessica Simpson’ın “A Public Affair” klibinde rol aldı.

Reshad Strik, Hong Konglu yönetmen Fruit Chan'ın psikolojik gerilim filmi olan "Don't Look Up" filminde ilk kez başrol oyuncusu olarak oynadı.

2010 yılında Saraybosna'da evlendi. Orada, atalarının ana dilini öğrenmek, müzik videoları ve reklamlar üretmek ve yönetmek için biraz zaman harcadı. Reshad, Bosna Hersek'te iki uzun metrajlı film ve reklam çalışmaları yaptı. 2013 yılında Türkiye'ye geldi.

Bir yıl boyunca Türkçe dersi alan oyuncu, 2014 yılında ''Filinta'' dizisinde rol aldı. Ardından 2015 yılında, Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği ''Diriliş Ertuğrul'' dizisinde Ömer karakterini canlandırdı.

Reshad Strik, günümüzde eşi ve iki çocuğuyla birlikte İstanbul’da yaşamaktadır

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