Cuma mesajları resimli galerisi hazır! En özel ve resimli Cuma mesajları
Cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu hafta da sevdiklerini tebrik etmek ve sosyal medyada paylaşım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle resimli Cuma mesajları en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. İşte en güzel resimli Cuma mesajları...
Cuma mesajları resimli galerisi 20 Ocak Cuma günü sevdiklerini sosyal platformlardan paylaşımlarla sevdiklerini tebrik etmek isteyenler tarafından merakla araştırılıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da kısa, resimli ve dualı Cuma mesajları galerisini haberimizde derledik. Galeride yer alan resimli cuma mesajları ve sözlerini ücretsiz indirip sosyal medya üzerinden telifsiz olarak paylaşabilirsiniz. İşte, en güzel, anlamlı, kısa ve uzun seçeneklerle resimli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri...
Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun
İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.
Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...
İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha üzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...