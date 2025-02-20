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        Haberler Bilgi Gündem RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2025 | En güzel, yeni, farklı, resimli, uzun, kısa, hadisli, dualı ve ayetli hayırlı cumalar, Cumanız Mübarek Olsun mesajları ve sözleri!

        Cuma mesajları 2025! En güzel, resimli, kısa, hadisli, dualı ve ayetli hayırlı cumalar mesajları!

        Cuma namazı için bekleyiş sürerken, en güzel, ayetli resimli cuma mesajları gündemdeki yerini aldı. Sosyal mecralar üzerinden birbirinize gönderebileceğiniz en güzel, resimli, kısa, hadisli, dualı ve ayetli, anlamlı hayırlı cumalar mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte 21 Şubat 2025 resimli cumanız mübarek olsun mesajı ve sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 20:30 Güncelleme: 20.02.2025 - 20:30
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        Hayırlı Cumalar mesajları... Cuma gününün yaklaşmasıyla resimli cuma mesajları günün en çok aranan konuları arasında yer aldı. Sevdiklerinin cuma gününün tebrik edip, kutlamak isteyenler; en güzel, ayetli, dualı, anlamlı, resimli cuma mesajlarını araştırmaya başladı. İşte en güzel, resimli, kısa, hadisli, dualı ve ayetli hayırlı cumalar mesajları!

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        RESİMLİ CUMA MESAJLARI

        Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

        Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

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        Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

        Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

        4

        Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

        Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı? O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun…

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        YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

        Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

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        Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.

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        KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ

        Resimli cuma mesajları 27 Mayıs günü için araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.

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        "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

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        Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.

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        HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

        Vatandaşlar, Hayırlı Cumalar mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşarak sevdiklerinin ve akrabalarının Cuma gününü kutlamak istiyor. İşte, farklı, en güzel cuma mesajları...

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        Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

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        EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

        Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

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        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

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        Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

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        CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

        Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat ban. Hayırlı Cumalar!

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        AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

        Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

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        Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

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        Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun

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        Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

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        Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

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