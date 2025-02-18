Reşit Ömer Kükner: Sokakta 'şikeci' deyin, kim bakar

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner, Divan Kurulu Toplantısı'nda rakip kulüplerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Reşit Ömer Kükner'in o açıklamaları;

"İyi ki şike itirafçısı, hapishanede yatmış bir divan başkanımız yok."

"GİTME SANA MUHTACIZ DİYEN ÜYELERİMİZ YOK"

"Kendi çapsızlığını, başarısızlığını örtmek için tek ayak üstünde kırk yalan söyleyen, kitlesini koyun sürüsü gören, dede servetiyle ülke futboluna karışıklığın daniskasını yaşatmaya çalışan bir başkanımız yok. İyi ki paranın esiri olup 'Gitme sana muhtacız' diyen üyelerimiz yok."

"SÜREKLİ AĞLAYAN BİR TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ YOK"

"İyi ki deplasman takımı yedek kulübesinde 43 milyon euro'luk instagram fenomenliği dışında hiçbir şey yapmayan ve sürekli ağlayan bir teknik direktörümüz yok diyorum."