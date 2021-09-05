Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı 0:00 / 0:00

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Ekonomide 2022-2024 yıllarına ilişkin yol haritasını kapsayan programa göre 2021 için büyüme hedefi yüzde 9, 2022 için yüzde 5, 2023 ve 2024 için yüzde 5.5 oldu.

İşsizlik 2021'de yüzde 12.6 olarak tahmin edilirken, 2022 yılında işsizlik hedefi yüzde 12, 2023'te yüzde 11.4, 2024'te ise hedef yüzde 10.9 olarak belirlendi.

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Gelişmeler, Temel Amaçlar, Makroekonomik Hedefler ve Politikalar bölümlerinden oluşan Orta Vadeli Program'da Kovid-19 salgınının hala küresel düzeyde etkisinin sürdüğü, 2021 yılında ise dünya ticaret hacminin yüzde 9.7 oranında genişlemesinin beklendiği ifade edildi.

2021 TÜFE yıllık artış oranının Ağustos ayı itibarıyla yüzde 19.25'e yükseldiği belirtilirken, 2021'in geri kalanında gıda fiyatlarında beklenen düzelmenin de etkisiyle TÜFE yıllık artış oranının azalarak yıl sonunda 16.2 seviyesine gerileyeceğinin tahmin edildiği belirtildi. 2022'de yüzde 9.8 olarak tahmin edilen enflasyonun 2023'te yüzde 8, 2024'te yüzde 7.6 olması hedefleniyor.

İhracattaki artışın yılın kalan aylarında sürmesi ve 2021 yılında ihracatın yüzde 24.4 oranında artarak 211 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2021 yılında ithalatın yüzde 17.5 oranında artarak 258 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğinin beklendiği ifade edildi.

2021 yılında cari işlemler açığının GSYH'ya oranının ise yüzde 2.6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.