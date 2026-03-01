Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete'de bugün neler var? 1 Mart 2026 Resmi Gazete kararları neler?

        Resmi Gazete'de bugün neler var? 1 Mart 2026 Resmi Gazete kararları neler?

        Türkiye'de yasaların ve yönetmeliklerin resmiyet kazandığı kaynak olan Resmi Gazete'nin 1 Mart 2026 tarihli sayısı yayımlandı. Ekonomi, çevre, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda yeni düzenlemelerin yer aldığı sayıda, özellikle iş dünyasını ilgilendiren yönetmelik değişiklikleri dikkat çekiyor. İşte 1 Mart 2026 Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 01.03.2026 - 07:07
        1

        Resmi Gazete, 1 Mart 2026 tarihli sayısıyla kamuoyunun gündeminde yerini aldı. Adalet, ticaret ve eğitim başlıklarında yayımlanan yeni kararlar, hem vatandaşların haklarını hem de iş dünyasının dinamiklerini etkileyebilecek düzenlemeler içeriyor. Peki, 1 Mart 2026 Resmi Gazete’de hangi başlıklar öne çıkıyor? İşte detaylar...

        2

        RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANI KARARI

        –– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10994)

        YÖNETMELİKLER

        –– İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

        –– Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

        –– Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

        –– Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

        –– Yıldız Teknik Üniversitesi Turizm Alanları Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

        –– Yıldız Teknik Üniversitesi Yerleşme ve Mimarlık Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        3

        1 MART RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

