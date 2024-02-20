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        Haberler Gündem RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir, branş dağılımı nasıl olacak?

        2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı?

        Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sürece ilişkin, "Kendi yolunu aramıza katılarak çizmek isteyen arkadaşlar… Kılavuz bugün ÖSYM'ye gönderildi. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Yapılan açıklama, "2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 00:42 Güncelleme: 21.02.2024 - 00:42
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        Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri atama bekleyen sağlıkçılar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ile Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları, başvuru tarihleri ve kontenjan-branş dağılımı gibi bilgilerin netlik kazanması bekleniyor. Peki, "2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir?" İşte detaylar...

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        RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

        Resmi Gazete'de yayınlanan açıklamada, "Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır" bilgisi yer aldı.

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

        Sağlık Bakanlığı’nın 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere toplam 27 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

        Sağlık Bakanlığı’nın 27 bin sözleşmeli personel alımı Resmi Gazete’de yayımlandı. İlanda, “Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 27 bin sözleşmeli personel Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır” denildi.

        Öte yandan yayımlanan ilanda, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2024/5 tercih kılavuzunun ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacağı belirtildi.

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        İlanda adayların tercihlerini, 21 Şubat 2024 - 28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabileceği ve ÖSYM’ye ya da Sağlık Bakanlığı’na posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listelerinin geçerli olmayacağı vurgulandı.

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        Yayımlanan ilanda, 15 bini hemşire, 2 bini ebe, bin 540’ı sağlık teknikeri (ilk ve acil yardım) ve bin 200 sağlık teknikeri (röntgen) olmak üzere toplamda 27 bin sağlık personelinin alınacağı kaydedildi.

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        BAKAN KOCA'DAN 35 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI AÇIKLAMASI

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca X sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşım da bulundu. Bakan Koca "35.000 Kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15.000’i hemşire, 8.000’i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35.000 yeni çalışma arkadaşı geliyor." dedi.

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        2024 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları yayımlanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapılması durumunda haberimize eklenecektir.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO-BRANŞ DAĞILIMI

        35 bin sağlık personeli alımında 15 bini hemşire kadrosuna yapılacak. Ancak diğer branş dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        Sözleşmeli personel pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı şöyle;

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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