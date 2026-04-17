Resmi Gazete'de yayımlandı: Mısır ithalatı için tarife kontenjanı açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz"

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir güç Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz. Şahsıma dil uzatan katillere tekrar hatırlatıyorum." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Sıkılı yumruklarla müzakere olmaz. Söz yerine tekrar silahların konuşulmasına müsaade edilmemelidir. İsrail hükümetinin süreci kundaklamasına izin verilmemelidir. Şayet bölgemizde barış olacaksa bu Siyonist rejime rağmen olacak." dedi