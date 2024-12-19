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        Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu karşılıklarda değişiklik

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 07:44 Güncelleme: 19.12.2024 - 07:44
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        Zorunlu karşılıklarda değişiklik
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, "Zorunlu karşılığa tabi yabancı para yükümlülükler için geçici uygulama" başlığı altındaki geçici 14'üncü maddesi yeniden yazıldı.

        Değişiklik ile söz konusu yükümlülüklerden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalara ait olanlar hariç) dışında kalanlar için 1 yıldan uzun vadeli olanların zorunlu karşılık oranları 19 Aralık 2025 hesaplama tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.

        Öte yandan, Tebliğ’de” Bu fıkrayı ihdas eden Tebliğ ile bu madde kapsamı dışına çıkarılan yükümlülükler vadeleri sonuna kadar Merkez Bankasınca belirlenecek hesaplama yöntemine göre bu uygulama kapsamında dikkate alınmaya devam edilir” ifadesi de yer aldı.

        Tebliğ 21 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

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