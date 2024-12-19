Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu karşılıklarda değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Zorunlu karşılığa tabi yabancı para yükümlülükler için geçici uygulama" başlığı altındaki geçici 14'üncü maddesi yeniden yazıldı.

Değişiklik ile söz konusu yükümlülüklerden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalara ait olanlar hariç) dışında kalanlar için 1 yıldan uzun vadeli olanların zorunlu karşılık oranları 19 Aralık 2025 hesaplama tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.