        Haberler Bilgi Gündem Atama kararları Resmi Gazete'de 17 Nisan 2026: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete'nin 17 Nisan 2026 Cuma tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren kamuoyunun en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren düzenlemeler, her zaman olduğu gibi gece yarısından itibaren erişime açıldı. Peki, Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar yer aldı? İşte 17 Nisan 2026 Cuma tarihli Resmi Gazete kararları…

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 00:34 Güncelleme:
        1

        17 Nisan 2026 Cuma tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar, yönetmelik ve ilan Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan düzenlemeler, günün ilk saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Peki, Resmi Gazete yayımlandı mı, bugün hangi kararlar alındı? İşte 17 Nisan 2026 Cuma tarihli Resmi Gazete’de yer alan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmeliklere dair detaylar…

        2

        ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

        Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Yasin Akar görevden alınırken yerine Taha Kürşad Sezen getirildi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında açık bulunan, Başkan Yardımcılığına Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Cengiz Gevrek, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Ali Öncü, Rehberlik ve Denetim Başkanlığına ise Bayram İzzet Taşcı'nın ataması yapıldı.

        Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına da Mahmut Çolak getirildi.

        3

        17 NİSAN RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANI KARARLARI

        –– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11165)

        –– Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11166)

        –– Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı Yapım İşi 1. Etap Çorum-Havza (Samsun) Projesi Kapsamında Amasya, Çorum ve Samsun İlleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11167)

        –– Giresun İli, Merkez İlçesi, Küçükköy Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgede İhtiyaç Duyulan Sosyal Konut Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11168)

        –– Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu Projesi (Km:0+000-22+663 Arası) Kapsamında Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11169)

        –– 400 kV R24-Edirne RES TM-Saros Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11170)

        –– 154 kV (Muğla Güney-Dalaman) Brş.N.-Köyceğiz Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11171)

        –– Avustralya’nın Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde 17/4/2026 Tarihinden İtibaren Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11172)

        ATAMA KARARLARI

        –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/106, 107, 108, 109, 110, 111)

        YÖNETMELİKLER

        –– Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanallarında Çalışacak Taşıma Araçları Yönetmeliği

        –– Ecza Ticarethaneleri ve Ecza Ticarethanelerinde Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Konya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

        GENELGE

        –– İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi ile İlgili 2026/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

        TEBLİĞLER

        –– Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2026/2)

        –– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2026/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        –– Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

        İLKE KARARLARI

        –– Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı

        –– Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2025/203, K: 2026/39 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2023/80 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/143 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2024/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/144 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2024/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/145 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2024/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/146 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2024/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/147 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2024/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/148 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2024/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/149 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2024/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/150 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2024/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/151 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2024/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/152 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2024/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/153 Sayılı Kararı

        YARGITAY KARARI

        –– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        ABD Başkanı Trump: Görüşme hafta sonu olabilir
        "Sistem meşruiyet kriziyle yüz yüze"
        Hatay’da çifte cinayet
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"
        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        Güneşte bahar gölgede kış
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        En etkili 100 kişi seçildi
        Dolar bazında zirveye dönüş
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
