18 Mart 2026 Resmi Gazete yayımlandı! İşte Resmi Gazete'de alınan kararlar
Resmi Gazete'nin 18 Mart tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 18 Mart 2026 Çarşamba Resmi Gazete kararları...
BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK
Ramazan Bayramı nedeniyle 19-22 Mart tarihleri arasında bazı toplu taşımaların ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte, 19 Mart Perşembe gününden 22 Mart Pazar gününe kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11092)
YÖNETMELİKLER
–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Kültür Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/03/2026 Tarihli ve 11432 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 26/11/2025 Tarihli ve E: 2025/32, K: 2025/234 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/11/2025 Tarihli ve E: 2025/117, K: 2025/236 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/11/2025 Tarihli ve E: 2025/55, K: 2025/240 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/12/2025 Tarihli ve E: 2025/154, K: 2025/260 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/12/2025 Tarihli ve E: 2024/201, K: 2025/262 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2025/141, K: 2025/274 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/1/2026 Tarihli ve E: 2025/191, K: 2026/14 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/1/2026 Tarihli ve E: 2025/199, K: 2026/16 Sayılı Kararı
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri