        22 Mayıs Resmi Gazete kararları yayımlandı! Resmi Gazete'de bugün neler var?

        Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok farklı alanda önemli değişikliklere yer verildi. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 22 Mayıs tarihli Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 00:50 Güncelleme:
        22 Mayıs 2026 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı sayılarda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. İşte detaylar...

        YASAMA BÖLÜMÜ

        KANUNLAR

        7579 Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

        7580 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ayni Hibe Desteği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

        7581 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

        –– Savunma Sanayii Başkanlığına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 197)

        MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

        –– 2026 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11380)

        –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara Kaynaklı Kültür Sektörü Projelerine İlişkin Uygulama Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11381)

        CUMHURBAŞKANI KARARLARI

        –– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11382)

        –– Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2026 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkındaki 17/10/2025 Tarihli ve 10501 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11383)

        –– Kurucu Vakfına Kayyım Atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin Faaliyet İzninin Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11384)

        –– Samsun İli, İlkadım ve Canik İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın, Samsun Şehir Hastanesi Raylı Sistem (Tramvay) Hattının Yapımı Amacıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11385)

        –– Samsun İli, Çarşamba İlçesi, Karabahçe Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın, Sosyal Tesis Alanı Yapımı Amacıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11386)

        ATAMA KARARLARI

        –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/133, 134, 135, 136, 137, 138)

        YÖNETMELİK

        –– Sivil Havacılık Güvenliği Yönetmeliği (SHY-GÜVENLİK)

        GENELGE

        –– Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu ile İlgili 2026/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 20/11/2025 Tarihli ve 2021/27249 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 20/11/2025 Tarihli ve 2022/8989 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2025 Tarihli ve 2020/36883 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 27/1/2026 Tarihli ve 2021/31220 Başvuru Numaralı Kararı

        YARGITAY KARARLARI

        –– Yargıtay 2, 7 ve 10. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Rusya ile Belarus'tan ortak nükleer tatbikat
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Kadir İnanır entübe edildi
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        "Zenginleştirilmiş uranyumu biz alacağız"
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
