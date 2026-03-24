24 Mart 2026 Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?
Resmi Gazete'nin 24 Mart tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 24 Mart 2026 Salı Resmi Gazete kararları...
RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Kıyı Tesislerine Yeşil Liman Sertifikası Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Harran Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
KURUL KARARI
–– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18/02/2026 Tarihli ve 2026/347 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2024/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/103 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2021/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/104 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2021/73 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/105 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2021/75 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/106 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/107 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/108 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/109 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/110 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/111 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/112 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri