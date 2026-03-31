        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 31 Mart 2026: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete yayımlandı: 31 Mart Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 31 Mart Salı günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 31 Mart 2026 Salı Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 31.03.2026 - 00:09 Güncelleme:
        31 Mart Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmelik ve ilanların yanı sıra kurul kararları dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete’de alınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

        31 MART RESMİ GAZETE KARARLARI

        YÖNETMELİKLER

        –– Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

        –– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

        –– Karayolları Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        KURUL KARARI

        –– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18/02/2026 Tarihli ve 2026/348 Sayılı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
