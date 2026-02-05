Habertürk
        Resmi Gazete kararları 5 Şubat 2026: Bugün Resmi Gazete'de neler var? İşte 5 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yer alanlar!

        Resmi Gazete kararları belli oldu! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

        5 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte kamuoyunun gündeminde önemli başlıklar yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar ve yeni düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Karar, yönetmelik ve tebliğlerin detayları, sabahın erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, 5 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete'de neler yer aldı? İşte detaylar...

        Giriş: 05.02.2026 - 00:03 Güncelleme: 05.02.2026 - 00:03
        1

        Resmî Gazete'nin 5 Şubat 2026 tarihli sayısı yayımlandı ve dikkat çeken kararlarla kamuoyunun gündemine oturdu. Yeni yönetmelikler, tebliğler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı düzenlemeler vatandaşların ilgisini çekti. Özellikle bazı maddeler sosyal medyada da geniş yankı buldu. İşte 5 Şubat 2026'da yayımlanan Resmî Gazete’de öne çıkan düzenlemeler...

        2

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Antalya Bilim Üniversitesi Ana Yönetmeliği

        –– İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        YARGI BÖLÜMÜ

        DANIŞTAY KARARLARI

        –– Danıştay İkinci Dairesine Ait Kararlar

        3

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

