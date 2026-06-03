Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları yayımlandı 3 Haziran 2026 Çarşamba! Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar yer aldı?

        3 Haziran Resmi Gazete kararları yayımlandı! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

        3 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler, kurul kararları ve yargı bölümünde yer alan yeni düzenlemeler kamuoyuyla paylaşıldı. Vatandaşlar ve iş dünyası tarafından yakından takip edilen Resmi Gazete'de ekonomi, enerji ve çeşitli idari düzenlemelere ilişkin önemli kararlar yer aldı. İşte 3 Haziran 2026 Çarşamba Resmi Gazete'de öne çıkan kararlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 00:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Resmi Gazete'nin 3 Haziran 2026 tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların yanı sıra çeşitli kurumlara ilişkin yönetmelik değişiklikleri ve kurul kararları da bugünkü sayıda yer aldı. Özellikle ekonomi, enerji ve kamu yönetimine ilişkin düzenlemeler dikkat çekti. Peki, 'Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar yer aldı?' İşte detaylar...

        2

        3 HAZİRAN RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI

        Bugünkü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler, tebliğler, kurul kararları ve yargı kararları yayımlandı. Kamu kurumlarını, yatırımcıları ve vatandaşları ilgilendiren çeşitli düzenlemeler yürürlüğe girdi.

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Sakarya Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2025/219, K: 2026/43 Sayılı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        3

        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Derede mahsur kaldı, tesadüfen bölgeden geçen Özel İdare ekipleri kurtardı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde pancar toplamaya giden Belkisa Baştimur (55), dönüşte, kestirme olarak kullandığı yolda dereden geçerken mahsur kaldı. Baştimur'u, yol kontrolleri için bölgede olan Özel İdare Müdürlüğü ekipleri kurtardı. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de ortalama benzin fiyatında yüzde 42,2 artış
        ABD'de ortalama benzin fiyatında yüzde 42,2 artış
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rusya, Basra Körfezi için kolektif güvenlik konseptini güncelledi
        Rusya, Basra Körfezi için kolektif güvenlik konseptini güncelledi
        Montella HT Spor'a konuştu: İlk hedefimiz gruptan çıkmak!
        Montella HT Spor'a konuştu: İlk hedefimiz gruptan çıkmak!
        "Tahran-Washington arasındaki mesaj alışverişi kesintiye uğradı"
        "Tahran-Washington arasındaki mesaj alışverişi kesintiye uğradı"
        "İstediğimiz her oyuncuyu alırız!"
        "İstediğimiz her oyuncuyu alırız!"
        "Transferleri açıklamaya başlayacağım!"
        "Transferleri açıklamaya başlayacağım!"
        Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası!
        Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Karısını odunla döverek öldürdü!
        Karısını odunla döverek öldürdü!
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        "Zamanımı alma, beni al!"
        "Zamanımı alma, beni al!"
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde