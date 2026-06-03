3 Haziran Resmi Gazete kararları yayımlandı! Bugün Resmi Gazete'de neler var?
3 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler, kurul kararları ve yargı bölümünde yer alan yeni düzenlemeler kamuoyuyla paylaşıldı. Vatandaşlar ve iş dünyası tarafından yakından takip edilen Resmi Gazete'de ekonomi, enerji ve çeşitli idari düzenlemelere ilişkin önemli kararlar yer aldı. İşte 3 Haziran 2026 Çarşamba Resmi Gazete'de öne çıkan kararlar...
Resmi Gazete'nin 3 Haziran 2026 tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların yanı sıra çeşitli kurumlara ilişkin yönetmelik değişiklikleri ve kurul kararları da bugünkü sayıda yer aldı. Özellikle ekonomi, enerji ve kamu yönetimine ilişkin düzenlemeler dikkat çekti. Peki, 'Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar yer aldı?' İşte detaylar...
3 HAZİRAN RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI
Bugünkü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler, tebliğler, kurul kararları ve yargı kararları yayımlandı. Kamu kurumlarını, yatırımcıları ve vatandaşları ilgilendiren çeşitli düzenlemeler yürürlüğe girdi.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sakarya Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2025/219, K: 2026/43 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri