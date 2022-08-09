Üniversite harcı ile ilgili merak edilenleri sizler için haberimizde derledik. Resmi Gazete'de yayımlanan yüzde 36'lık zam kararı sonrasında milyonlarca öğrenci güncel üniversite harç ücretinin ne kadar olduğunu ve son ödeme tarihlerini araştırıyor. İşte fakülte fakülte zamlı üniversite harç ücretleri listesi...