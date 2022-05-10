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Ressam Andy Warhol'un Marilyn Monroe tablosu 195 milyon dolarla rekor kırdı

Ressam Andy Warhol'un aktris Marilyn Monroe tablosu, müzayedede 195 milyon dolara alıcı buldu.

Ressam Andy Warhol'un Marilyn Monroe tablosu 195 milyon dolarla rekor kırdı
BBC TÜRKÇE
- Getty Images
Andy Warhol'un Monroe tablosu bir sergide

Ressam Andy Warhol'un aktris Marilyn Monroe tablosu, müzayedede 195 milyon dolara alıcı buldu.

Bu, 20. yüz yılda yapılan bir esere ödenen en yüksek miktar oldu.

Aynı zamanda Amerikalı bir sanatçının eserine ödenen de en yüksek miktar bu.

Pop Art akımının öncülerinden olan Warhol, Monroe fotoğrafından esinlendiği tabloyu 1964 yılında yaptı.

Christie's müzayede evi, resmin fiyatının müzayede öncesi 200 milyon dolar civarında olduğunu değerlendiriyordu.

Resmin müzayede satış fiyatı 170 milyon dolar oldu. Ancak vergiler ve ek ücretlerle birlikte satış bedeli 195 milyon dolara çıkıyor.

Bundan önce Amerikalı bir sanatçının eserine ödenmiş en yüksek miktar, 110 milyon dolardı.

O eser de Warhol'la arkadaş da olan Jean-Michael Basquiat tarafından yapılmıştı.

Warhol'un tablosu, 20. yüz yıla ait sanat eseri satış rekorunu da kırdı.

Daha önceki rekor Picasso'nun 1955 yılında tamamladığı 'Cezayir Kadınları' tablosuna aitti.

Bu tablo ek ücretler dahil 179.4 milyon dolara satılmıştı.

Mona Lisa ile karşılaştırılıyordu

Bloomberg, tablonun, sanat galerileri sahibi olan Larry Gagosian tarafından alındığını bildiriyor.

Warhol'un Marilyn Monroe tablosu, bazı uzmanlar tarafından Mona Lisa ile karşılaştırılıyordu.

Christie's müzayede evi, elde ettikleri tüm gelirin, çocukların eğitimi için çalışan İsviçre merkezli bir vakfa gideceğini duyurdu.

Andy Warhol, 1950'lerde ortaya çıkan ve 60'larda bir akım haline gelen pop-art'ın kurucusu ve en önemli temsilcisi olarak biliniyor.

Özellikle ABD ve İngiltere'de, 1940'larda yayılan soyut resime tepki oarak ortaya çıkan bu türde, sanatçılar, daha çok hazır yapım nesneleri ve popüler kültür imgelerini sanat eseri olarak sunuyordu.

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