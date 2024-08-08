Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Restorandan itiraf: Serena Williams'ı tanımadık - Magazin haberleri

        Restorandan itiraf: Serena Williams'ı tanımadık

        Paris'te çocuklarıyla gittiği lüks restorana alınmayan şampiyon tenisçi Serena Williams, bu durumu sosyal medyadan dile getirince restorandan özür açıklaması gelmişti. Restoran çalışanı Williams'ı içeri almayan iş arkadaşının, ünlü sporcuyu tanımadığını belirterek ona yaptığı teklifi anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 12:31 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Olimpiyat oyunlarını takip etmek için gittiği Paris'te beş yıldızlı otelin ünlü restoranına alınmayan Serena Williams, bu durumu sosyal medyadan duyurmuş, restorandan da boş yer olmadığı için alınmadığı açıklaması gelmişti.

        23 Grand Slam şampiyonluğu olan emekli tenisçinin yaşadığı olay sonrası çatı katı restoranından, sporcuyu geri çeviren çalışanın Williams'ı tanımadığı itirafı geldi.

        2

        Serena Williams'ın kapıdan çevrildiği gün izinli olan restoran çalışanlarından Maxine Mannevy; "Geldiğinde sadece iki masa müsaitmiş ve onlar da otel müşterileri için rezerve edilmiş. İş arkadaşım onu tanımamış ama ona herhangi bir müşteriye söyleyeceği şeyi, yani alt kattaki barda bir masanın müsait olmasını bekleyebileceğini söylemiş. Bu durum kesinlikle kişisel değildi" diye konuştu.

        3

        42 yaşındaki ABD'li sporcu, Paris'teki ünlü restorana çocukları Alexis Olympia Jr. ve Adira River ile birlikte, boş masa olmasına rağmen girmesine izin verilmediğini söylemiş, sosyal medya paylaşımında; "Daha güzel yerlerdeki boş restoranların terasında yemek yememe izin verilmediği olmuştu ama asla çocuklarımla değildim. Her şeyin bir ilki vardır" ifadesini kullanmıştı.

        4

        Serena Williams'ın sosyal medyadaki bu şikâyeti üzerine restorandan yapılan açıklamada; "Sevgili Williams, bu gece yaşadığınız hayal kırıklığı için en derin özürlerimizi kabul edin. Ne yazık ki, çatı katı barımız tamamen doluydu ve gördüğünüz tek boş masa, tamamen dolu olan gurme restoranımıza aitti" denilmişti.

        #Serena Williams
        #Tenis
        #Paris
        #RESTORAN
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        Nargeolet ailesinden OceanGate' dev tazminat davası
        Nargeolet ailesinden OceanGate' dev tazminat davası
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        Ünlü mankenin zor anları
        Ünlü mankenin zor anları
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox