Restorandan itiraf: Serena Williams'ı tanımadık

Serena Williams'ın kapıdan çevrildiği gün izinli olan restoran çalışanlarından Maxine Mannevy; "Geldiğinde sadece iki masa müsaitmiş ve onlar da otel müşterileri için rezerve edilmiş. İş arkadaşım onu tanımamış ama ona herhangi bir müşteriye söyleyeceği şeyi, yani alt kattaki barda bir masanın müsait olmasını bekleyebileceğini söylemiş. Bu durum kesinlikle kişisel değildi" diye konuştu.