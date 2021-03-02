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Restoranlar kafeler saat kaça kadar açık? Hafta sonu kafeler açık olacak mı?

Restoranlar kafeler saat kaça kadar açık? Sorusu yeni koronavirüs tedbirlerinin açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Kafe ve restoranların çalışma saatleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı. Peki, hafta sonu kafeler açık olacak mı?

Restoranlar kafeler saat kaça kadar açık? Hafta sonu kafeler açık olacak mı?

Kafeler saat kaça kadar olacak? Hafta sonu restoranlar ve kafeler açık olacak mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller için açıkladığı kademeli normalleşme kapsamında alınan yeni tedbirler kamuoyuna da duyuruldu. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine genelge göndererek, kafe ve restoranların çalışma saatleri de ortaya çıkmış oldu.

KAFELER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

"Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebileceklerdir.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERİN DİKKATİNE

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca iş yeri içerisinde hizmet sunamayacaklardır.

HES KODU ZORUNLU

Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ndeki mesafe kuralları ile belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme-içme yeri için oturma düzeni planı hazırlanacak ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilecektir. HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme-içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa-koltuk bulundurulmasına müsaade edilmeyecektir."

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