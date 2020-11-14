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Resul Dindar kimdir? Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisine konuk olan Resul Dindar aslen nereli?

Resul Dindar Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 39. bölüme konuk olması nedeniyle gündemde. İzleyiciler ünlü şarkıcı Resul Dindar kimdir? Resul Dindar aslen nereli? Sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki Resul Dindar kimdir? İşte Resul Dindar hakkında...

Resul Dindar kimdir? Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisine konuk olan Resul Dindar aslen nereli?

Karadeniz müziği denildiğinde ilk akla gelen şarkıcılardan olan Resul Dindar bu akşam Show TV'nin büyük ilgi gören dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'a konuk olacak. Peki Resul Dindar kimdir? Resul Dindar aslen nereli ve kaç yaşında? İşte Resul Dindar biyografisi...

RESUL DİNDAR KİMDİR?

1982 yılında Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya gelen Resul Dindar, 2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı. Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkardı. Resul Dindar gruptan 2012 yılında ayrılarak müziğe tek başına devam etme kararı aldı ve 1 Nisan 2013 tarihinde Divane adlı ilk solo albümünü yayınladı. Resul Dindar'ın seslendirdiği eserler Türkçe’nin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kapsamaktadır.

Resul Dindar'ın Artvin'de yaşayan anne ve babası 27 Mart 2018 tarihinde geçirdikleri trafik kazası sonrası Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen annesi Meliha Dindar, 28 Mart 2018 günü hayatını kaybetti

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