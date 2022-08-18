Dünyaca ünlü Amerikan Güreşçisi Rey Mysterio yaptığı bir canlı yayında Galatasaraylı taraftarlarını mutlu etti. Mysterio canlı yayında, "Bu hayatta çok önemli iki şey var; biri Rey Mysterio fanatiği olmak, diğeri ise şampiyon Galatasaraylı olmak." dedi. İşte Rey Mysterio hayatı ile ilgili merak edilenler...