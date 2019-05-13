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Reyhanlı saldırısının planlayıcısına 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Reyhanlı

MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

53 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Reyhanlı'daki bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmiş, daha önce yakalanan ve aralarında Nasır Eskiocak'ın da bulunduğu 9 kişi, 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik ise Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonuyla Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti

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