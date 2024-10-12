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        Haberler Magazin Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evlendi - Magazin haberleri

        Reynmen evlendi

        Reynmen ismiyle tanınan şarkıcı Yusuf Aktaş, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile dünyaevine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 09:32 Güncelleme: 12.10.2024 - 09:32
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        'Reynmen' ismiyle bilinen Yusuf Aktaş, Miss Turkey 2017 finalisti Emire Cansu Kurtaran ile hayatını birleştirdi.

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        Çift, dün İtalya'da evlendi. İkilinin, bu mutlu günlerine dair fotoğraflar, davetlilier tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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        Emire Cansu Kurtaran, Miss Turkey 2017 finalistleri arasında yer almıştı. Kurtaran, finalistler arasına kalmasına rağmen Miss Turkey ilk 10'a girmeyi başaramadı.

        #Emire Cansu Kurtaran
        #Reynmen
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