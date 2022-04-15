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Reyting sıralamasında yarıştılar! 14 Nisan Perşembe dünün reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Perşembe günü ekrana gelen yapımların reyting sonuçları dizi severler tarafından araştırılıyor. 14 Nisan Perşembe gecesi ekrana gelen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız ve Mahkum dizileri reyting sıralamasında yarıştılar. İşte, 14 Nisan dünün reyting sonuçları..

  • 01
    REYTİNG SIRALAMASINDA YARIŞTILAR| 14 Nisan 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Nisan Perşembe dünün reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

    Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın birinci olduğu dizi severler tarafından araştırılıyor. 14 Nisan Perşembe akşamı; TRT 1'de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, FOX TV'de Mahkum, Kanal D'de Camdaki Kız ve ATV'de Bir Zamanlar Çukurova dizileri 14 Nisan reyting sıralamasında birinci olabilmek için yarış verdi. 14 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
  • 02
    REYTİNG SIRALAMASINDA YARIŞTILAR| 14 Nisan 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Nisan Perşembe dünün reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

    TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
  • 03
    REYTİNG SIRALAMASINDA YARIŞTILAR| 14 Nisan 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Nisan Perşembe dünün reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

    AB REYTİNG SIRALAMASI
  • 04
    REYTİNG SIRALAMASINDA YARIŞTILAR| 14 Nisan 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Nisan Perşembe dünün reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

    GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI? 7 NİSAN 2022

    1 - KURULUŞ OSMAN

    2 - SADAKATSİZ

    3 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

    4 - ESRA EROL'DA

    5 - SADAKATSİZ (ÖZET)
  • 05
    REYTİNG SIRALAMASINDA YARIŞTILAR| 14 Nisan 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Nisan Perşembe dünün reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

    7 NİSAN AB REYTİNG SIRALAMASI

    1 - SADAKATSİZ

    2 - KURULUŞ OSMAN

    3 - SADAKATSİZ (ÖZET)

    4 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

    5 - MASUMİYET

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