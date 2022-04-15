Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın birinci olduğu dizi severler tarafından araştırılıyor. 14 Nisan Perşembe akşamı; TRT 1'de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, FOX TV'de Mahkum, Kanal D'de Camdaki Kız ve ATV'de Bir Zamanlar Çukurova dizileri 14 Nisan reyting sıralamasında birinci olabilmek için yarış verdi. 14 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.