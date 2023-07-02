Dünün reyting sonuçlarına göre birinci olan yapım, televizyon seyircileri tarafından takip ediliyor. 1 Temmuz Cumartesi akşamı ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür Show, Yabancı Sinema Şirinler 2, Ercan Saatçi ile Çok Akustik, Benim Güzel Ailem, MasterChef Türkiye All Star ve Kısmet gibi yapımlar TOTAL ve AB reyting sıralamasında birinci olmak için mücadele etti. İşte, ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 1 Temmuz Cumartesi dünün reyting sonuçları...