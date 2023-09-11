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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 10 EYLÜL|8 Eylül reyting sonuçları AB ve total sıralama: Dilek Taşı, Gönül Dağı ve Kim Milyoner Olmak İster

        Reytinglerde pazar günü yarışı! 11 Eylül AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları 10 Eylül Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Merak edenler için reyting sıralamasını haberimizde derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 08:38 Güncelleme: 11.09.2023 - 08:38
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        Reyting sonuçları 10 Eylül Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından merak ediliyor. Yeni dizi Dilek Taşı'nın tekrar bölümü, eni sezona başlayan Gönül Dağı ve 1 milyonluk sorunun cevabına gelen yarışmacı ile izleyicilerin dikkatini çeken Kim Milyoner Olmak İster gibi yapımlar zirve yarışında öne çıktı.

        Hemen belirtelim ki reyting sonuçları açıklanmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından sizlerle paylaşacağız.

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        10 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

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        10 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI

        #reyting
        #Reyting sonuçları
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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