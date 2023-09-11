Reytinglerde pazar günü yarışı! 11 Eylül AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları 10 Eylül Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Merak edenler için reyting sıralamasını haberimizde derledik.
Reyting sonuçları 10 Eylül Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından merak ediliyor. Yeni dizi Dilek Taşı'nın tekrar bölümü, eni sezona başlayan Gönül Dağı ve 1 milyonluk sorunun cevabına gelen yarışmacı ile izleyicilerin dikkatini çeken Kim Milyoner Olmak İster gibi yapımlar zirve yarışında öne çıktı.
Hemen belirtelim ki reyting sonuçları açıklanmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından sizlerle paylaşacağız.
10 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
10 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI