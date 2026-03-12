Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden iddialı yapımlar yayınlandı. 11 Mart Çarşamba akşamı Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Yeraltı dizileri ile Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Şendul Şaban ve Aykut Enişte 2 sinemaseverlerin beğenisine sunulurken, Taşacak Bu Deniz dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler 11 Mart 2026 ABC, AB ve Total sıralamasına çevrildi. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?