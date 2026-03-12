Reyting sonuçları 11 Mart 2026: ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Reyting sonuçları 11 Mart 2026 Çarşamba sıralaması araştırılmaya başlandı. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Orhan, NOW'da Yeraltı ve TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Taşacak Bu Deniz dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken, Show TV'de Şendul Şaban ve Star TV'de Aykut Enişte 2 filmleri yayınlandı. Peki, 11 Mart 2026 ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Giriş: 12.03.2026 - 07:51
Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden iddialı yapımlar yayınlandı. 11 Mart Çarşamba akşamı Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Yeraltı dizileri ile Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Şendul Şaban ve Aykut Enişte 2 sinemaseverlerin beğenisine sunulurken, Taşacak Bu Deniz dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler 11 Mart 2026 ABC, AB ve Total sıralamasına çevrildi. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
11 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
11 Mart 2026 reyting sonuçları açıklanmadı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
11 MART 2026 ÇARŞAMBA ABC REYTİNG SIRALAMASI