Reyting sonuçları açıklanıyor: 12 Şubat 2024 Pazartesi günü AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılıyor. 12 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelen Kızıl Goncalar, Ömer, Selahaddin Eyyubi ve Safir dizileri AB ve total reyting sıralaması için rekabet etti. İşte, 12 Şubat 2024 dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...
Dün akşam birbirinden iddialı yapımlar reytinglerde zirvenin sahibi olabilmek için mücadele etti. Televizyon izleyicilerinin gözleri ise "Dün en çok ne izlendi, hangi yapım reytinglerde birinci oldu?" sorularına çevrildi. İşte, 12 Şubat Pazartesi reyting sonuçları ile total, AB sıralaması...
12 ŞUBAT 2024 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 12 Şubat Pazartesi gününe ait reyting sıralaması belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.
12 ŞUBAT DÜNÜN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI