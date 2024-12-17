16 Aralık Pazartesi akşamı Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, MasterChef Türkiye, Sen Ağlama, Çıkış Yok, Deha yapımları ekranlara geldi. Dün akşam ekrana gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarından hangisinin gün birincisi olduğu merak konusu oldu. Bu kapsamda sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 16 Aralık 2024 Pazartesi reyting birincisi.