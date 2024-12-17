Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Aralık 2024 AB ve TOTAL sıralaması ile dün akşamın reyting birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları 16 Aralık 2024 Pazartesi günü için araştırılmaya başladı. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Uzak Şehir, Now TV'de Kızıl Goncalar, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV'de Deha tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de Çıkış Yok, Star TV' de Sen Ağlama filmleri filmseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, en çok hangi yapım izlendi? İşte 16 Aralık 2024 AB ve Total reyting sıralaması...
16 Aralık Pazartesi akşamı Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, MasterChef Türkiye, Sen Ağlama, Çıkış Yok, Deha yapımları ekranlara geldi. Dün akşam ekrana gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarından hangisinin gün birincisi olduğu merak konusu oldu. Bu kapsamda sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 16 Aralık 2024 Pazartesi reyting birincisi.
16 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
16 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra belli olacak ve haberimizde yer verilecektir.
16 ARALIK 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI