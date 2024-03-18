Reyting sonuçları ile dün en çok izlenen yapımlar: 17 Mart AB ve total reyting sonuçları
Dünün reyting sonuçları sıralaması, 17 Mart 2024 Pazar günü ekranlara gelen yapımların izlenme oranı ile belirleniyor. Televizyonda dün akşam kuşağında Kirli Sepeti, Yargı, Teşkilat ve Survivor All Star reytinglerde birincilik koltuğu için yarıştı. İşte, 17 Mart 2024 Pazar dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...
Yapımların yayın ömründe büyük bir öneme sahip olan reyting sonuçları ile her gün ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerin izlenme oranları belli oluyor. Televizyon izleyicileri takip ettiği yapımların AB ve total sıralamasında kaçıncı sırada yer aldığını merak ediyor. İşte, 17 Mart 2024 Pazar reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...
17 MART 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 17 Mart AB ve total reyting sonuçları belli olduğunda haberimize eklenecek.
17 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI