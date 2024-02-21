Reyting sonuçları açıklanıyor! 20 Şubat 2024 Salı dünün AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. 20 Şubat Salı akşamı ekrana gelen Bahar, Yabani, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Senden Önce dizileri AB ve total reyting sıralamasında birinci olmak için yarıştı. İşte, 20 Şubat 2024 dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...
Gündüz ve akşam kuşağında birçok iddialı yapım reytinglerde birinci olabilmek için mücadele etti. Televizyon izleyicilerinin gözleri ise "Dün en çok ne izlendi, hangi yapım reytinglerde birinci oldu?" sorularına çevrildi. İşte, 20 Şubat Salı gününün reyting sonuçları ile dünkü total, AB sıralaması...
20 ŞUBAT 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 20 Şubat dünün AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
20 ŞUBAT 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI