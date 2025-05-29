Reyting sonuçları 28 Mayıs 2025: AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu?
Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 28 Mayıs Çarşamba akşamı Sahipsizler, Eşref Rüya, Kuruluş Osman ve Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV'de Güldür Güldür Show'un tekrarı yayınlandı. TRT 1'de UEFA Konferans Ligi Finali Real Betis-Chelsea maçı futbolseverlerle buluşurken TV8'de Survivor yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, günün birincisi kim oldu? İşte, 28 Mayıs 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün reyting birincisi...
Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam kanallarda Sahipsizler, Eşref Rüya, Kuruluş Osman ve Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. TRT 1’de UEFA Konferans Ligi Finali Real Betis-Chelsea maçı heyecanı yaşanırken TV8’de Survivor’ın yeni bölümü ekrana geldi. AB ve Total sıralamasına göre birinci olan yapım izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 28 Mayıs 2025 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...
28 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
28 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
28 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI