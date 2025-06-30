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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 29 Haziran 2025: Kim Milyoner Olmak İster, Kuralsız Sokaklar, MasterChef, PSG-Inter Miami maçı... AB ve Total'de reyting birincisi belli oldu

        Reyting sonuçları 29 Haziran 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu

        Dünün reyting sonuçları ile 29 Haziran Pazar günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Kanal D'de Kuralsız Sokaklar, TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Şark Bülbülü, Star TV'de Sen Kiminle Dans Ediyorsun, Now TV'de Üçlü Pürüz filmleri yayınlanırken, TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16 Karşılaşması PSG-Inter Miami ve Flamengo-Bayern Münih maçları futbolseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 29 Haziran 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 07:59 Güncelleme: 30.06.2025 - 10:38
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        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma, haber bülteni, maç ve program izleyici karşısına çıkıyor. İzledikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 29 Haziran Pazar akşamı Kim Milyoner Olmak İster?, Kuralsız Sokaklar, MasterChef Türkiye, Şark Bülbülü, Sen Kiminle Dans Ediyorsun, Üçlü Pürüz, PSG-Inter Miami ve Flamengo-Bayern Münih maçları yayınlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 29 Haziran 2025 Reyting sonuçları tablosu...

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        29 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        29 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

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        29 HAZİRAN 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        MasterChef Türkiye – TV8

        Kim Milyoner Olmak İster – ATV

        Kim Milyoner Olmak İster Özel – ATV

        Güler Misin Ağlar Mısın (T.S) – Show TV

        Paris Saint Germain - Inter Miami FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1

        Flamengo - Bayern Munich FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1

        ATV Ana Haber – ATV

        Şark Bülbülü (T.S) – Show TV

        NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

        Kuralsız Sokaklar (Tkr) – Kanal D

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        29 HAZİRAN 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        MasterChef Türkiye – TV8

        Güler Misin Ağlar Mısın (T.S) – Show TV

        Şark Bülbülü (T.S) – Show TV

        Kim Milyoner Olmak İster – ATV

        NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

        Kuralsız Sokaklar – Kanal D

        Flamengo - Bayern Munich FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1

        Show Ana Haber – Show TV

        Paris Saint Germain - Inter Miami FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1

        Kuralsız Sokaklar (Tkr) – Kanal D

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